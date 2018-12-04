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Boşanma davası öncesi aileler kavga etti: 1'i ağır 3 yaralı

Mersin'de yaşayan bir çiftin boşanma davası öncesinde aileler birbirine girdi. Meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

04 Aralık 2018 Salı 14:35
Boşanma davası öncesi aileler kavga etti: 1'i ağır 3 yaralı

Mersin'de bir çiftin boşanma davası öncesi karşı karşıya gelen iki aile üyelerinin bıçaklı kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, çocuklarının boşanma kararı üzerine, kent merkezindeki adalet sarayında görülecek duruşma için adliyeye gelen aileler, mahkeme öncesi sokak arasında tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirlerine bıçaklarla saldırmasıyla isimleri açıklanmayan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olaya müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, yaralılar ambulanslarla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:35
  1. Mersin
  2. boşanma kavgası
  3. Bıçaklı kavga
  4. aileler birbirine girdi
  5. yaralılar var

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