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Aktüel

Boşanma davası açtığı kocasının kezzaplı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Yüzünde yanıklar oluşan Melahat Ü: - "Boşanma davası açalı bir ay olmuştu. Gece servise binip işe gitmek için evimden çıkmıştım, bu olay başıma geldi"

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:32:26 -
Boşanma davası açtığı kocasının kezzaplı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açtığı eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yedişehitler Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Melahat Ü, akşam saatlerinde işe gitmek için sokağa çıktı.

Melahat Ü, sokakta yürürken bir anda karşısına çıkan eşi M.A.Ü'nün (38) kezzaplı saldırısına uğradı.

Yüzünde yanıklar oluşan kadının feryadı üzerine saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Üzümcü, tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı M.A.Ü ise, emniyetteki işlemleri tamamlanarak sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Melahat Ü, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, sürekli sorun yaşadığı eşinin daha önce evden uzaklaştırma cezası aldığını söyledi.

Eşiyle boşanma aşamasında olduklarını ve kendisini daha önce de darbettiğini ileri süren Melahat Ü, "Ondan ayrı yaşamak için bir apart tuttum, 3 çocuğumla yaşıyordum. Boşanma davası açalı bir ay olmuştu. Gece servise binip işe gitmek için evimden çıkmıştım bu olay başıma geldi. 17 yıldır evliydik ancak evine hiç bakmıyordu." diye konuştu.


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