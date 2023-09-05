Boşanma, cinayet ve intihar arttı: Aile müessesesi yıkılıyor!

Boşanan çiftlerin sayısı 2022'de 180 bin 954 ile rekor kırdı. Boşanmaların yüzde 32,7'si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. Boşanmanma ile birlikte cinayet ve intihar da arttı. Başta siyasîler olmak üzere toplumun aklı başında her ferdi bu fecaat tablosu karşısında nefs muhasebesine girişmek zorunda olduğu halde, kendi evinde yangın olmadığı sürece üç maymunu oynamayı sürdürüyor!

●Karabük'te boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldüren kişi intihar etti.

●Mükerrem Başarmak, kendisinden boşanan Ayşe Çetin’i evinde canice sopayla dövdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan Başarmak, Çetin’i öldürdü.

●Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Leyla Koca (45), eşi Hakkı Koca (53) tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Leyla Koca'nın otomobilden inip, kaçmaya başladığı ve eşinin arkasından koştuğu anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

●Bir süredir kızı ile birlikte yaşayan Şerife Başaran, evden çıktığında boşanma aşamasındaki eşi Hasan Başaran ile karşılaştı. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Hasan Başaran otomobilinden aldığı tüfekle Şerife Başaran'ı başından vurdu. Olayda eşini öldüren Hasan Başaran da hayatını kaybetti.

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●Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından boğularak öldürüldü.

●Konak ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi’nde yaşayan K.K, boşanma aşamasındaki eşi Recibe K’ye silahla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

●Bartın'da, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

●Gaziantep'te bir kişi evden ayrılmak isteyen 3 çocuk annesi eşini evinin önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

●Gaziantep’te bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınbabasını adliye çıkışı takip ederek öldürdü.

●Kağıthane'de boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi Sultan Barut’u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Şener Barut, hakim karşısına çıktı.

●Konya'da vicdansız şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında silahla vurdu. Kızlarının gözü önünde eşini ağır yaralayan adam olay yerinden kaçarken, talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Aile müessesesi kökünden çatırdıyor

Aile, toplumun temel yapı taşıdır ve aile ile toplumun sıhhati birbiri ile doğru orantılıdır. Bugün global mânâda yaşanan sosyal problemlerin ekserisinin temelinde aile müessesesinde yaşanan tahribat yatıyor.

Bundan 3 sene önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile müessesesinin bozulmakta olduğuna dikkat çekmiş ve Batı medeniyetinin, aile müessesesini yok ettiği için çöküşte olduğunu, Türkiye’nin de bu tehditle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

Erdoğan’ın, her fırsatta “aile müessesesinin ehemmiyeti”, “dindar gençlik” meselelerini dillendirmesine mukabil başında bulunduğu iktidar bu mevzuların altını dolduramadığına şahit olduk. Adı ve kimlikleri değişse de devleti ve milleti idare ile yükümlü olanlar yine Batıcı zihniyette kişiler oluyor, memleketin Müslüman evlatlarını Batı endeksli tesirlerin eline bırakmaya devam ediyor.

Bu hususta ifsadın en büyüğü de Cumhurbaşkanı’nın yakın çevresi tarafından yapılmaktadır. Siyasî iradeden nemalanma kaygısı güden zümreler ile düşman cepheye karşı iktidarın zayıflıklarını dile getirmekten imtina edenler sırf bu sebepten içtimaî yıkıma sessiz kalıyor. Dış politikada atılan başarılı adımlar içtimaî politikalarda yerini hezeyana bırakıyor. Başta siyasîler olmak üzere toplumun aklı başında her ferdi bu fecaat tablosu karşısında nefs muhasebesine girişmek zorunda olduğu halde, kendi evinde yangın olmadığı sürece üç maymunu oynamayı sürdürüyor!

Aile yıkılırsa toplum yıkılır, toplum yıkılırsa fert yıkılır. Geriye ise keşmekeşten başka bir şey kalmaz.

Baran Haber