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Yerel Boşanma aşamasındaydı... Kayınpeder ve kayınbiraderi tarafından katledildi
Yerel

Boşanma aşamasındaydı... Kayınpeder ve kayınbiraderi tarafından katledildi

Yeniakit Publisher
2024-04-06 17:59:00 -
Boşanma aşamasındaydı... Kayınpeder ve kayınbiraderi tarafından katledildi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde karısıyla boşanma aşamasında olan 33 yaşındaki vatandaş, aralarında kavga çıkan kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından öldürüldü.

Olay, Soğukkuyu mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, damat Uğur Yurtseven (33), boşanma işlemlerini konuşmak üzere kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş. (36) ile bir araya geldi. Konuşmanın tartışmaya dönmesiyle, taraflar kısa sürede kavga etmeye başladı. Kavga esnasında silah ve bıçak kullanılmasıyla damat Uğur Yurtseven ağır yaralandı.

Çevrede vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirmesine üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından, bıçak ve silah yaraları olduğu tespit edilen Yurtseven’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan M.S.Ş. ve oğlu K.Ş.’nin cinayeti işledikten sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Şüpheliler M.S.Ş. ve oğlu K.Ş’yi arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

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