Boşanan babaya zulüm!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Genellikle ebeveynler, çocuklarını boşandıkları eşlerine göstermemek için akrabaları aracılığı ile evden kaçırarak gelen icra müdürlerini kapıda bırakıyor. Yapılan tutanaklarla tekrar mahkemeye dava açan babaların eli ise boş kalıyor. Sınır ötesinde kahramanca vatan görevini icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Uzman Çavuş Ömer V’nin yaşadıkları da boşanan babalara velayet zulmünün bir başka örneği oldu. Ömer V., boşanma davası uzun sürmesin ve çocuğu olaylardan olumsuz etkilenmesin diye anlaşmalı şekilde boşanmak istedi.

Çocuğumdan zorla koparıldım

Uzman Çavuş Ömer V., halen Yozgat Yerköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam eden ‘baba ile çocuğun kişisel ilişkisi’ davasında hakimin belirlediği görüş günlerinde görevde olması dolayısıyla çocuğunu göremiyor. Ömer V.’nin talebi, senelik izninde çocuğunun uzun süreli kendisine verilmesi olsa da mahkeme çocuğun yaşının küçük olduğu gerekçesi ile sadece mahkemenin belirlediği saatlerde görebileceğini karara bağladı.



Babalığı mahkeme kararıyla elinden alınmış, çocuğundan zorla koparılmış biri olduğunu dile getiren Ömer V., “1 yıldır süren boşanma davasında çocuğumun olumsuz etkilenmemesi için eski eşimle anlaşıp, velayetin onda kalması, aylık kızıma 500 TL, kendisine de 300 TL nafaka, 10 bin TL tazminat, çocuk için yılın 1 ayı bende kalacak şekilde protokol yaptık. Ben bu süre zarfında çoğu zaman Kuzey Irak’ta bulundum. Duruşmada eşim yılda 1 aylık çocuğumun bende kalmasına itiraz edip bana 365 günlük süre zarfında sadece 10 günlük kişisel ilişki günü belirlemiş. Hakim de bunu kabul etmiş. Karara göre yılda çocuğumu sadece 10 gün görebileceğim. O günlerde de görevde olmam nedeniyle hiç göremeyeceğim. Bir çocuğun babasına da ihtiyacı vardır. Bana ayın 1 ve 3’üncü haftası cumartesi günü 5 saatlik görüş günü verilmiş. Ben, askeri personelim. Pandemi dolayısıyla ve yol güvenliği sağlanmadığı takdirde izne dâhi gidemiyorum. Nasıl binlerce kilometreden gelip 5 saat çocuğumla vakit geçirebilirim. Çocuğumu aylardır hasretim. Mahkeme babalık hakkımı elimden aldı” tepkisini gösterdi.