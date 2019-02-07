Boş zamanlarında intihara kalkışıyor! Tam 10 kez denedi

Yalova'da yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulunan Hasan İ., 1 saatlik uğraşın ardından ikna edilerek indirildi. Hasan İ.'nin geçen yıl Kocaeli'de 9 kez yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olay, şehiriçi trafiğinin en işlek olduğu Cengiz Koçal Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulunan Hasan İ.'yi fark edenler, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alındı

İtfaiye ekipleri yön tabelasının altında hava yastığı açtı. İtfaiye aracındaki sepetle Hasan İ.'nin yanına yaklaşan polisler, inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Cengiz Koçal Caddesi trafiğe kapatıldı. Yan yoldan verilen trafikte uzun kuyruklar oluştu. Bir polisin de yön tabelasına çıkmasının ardından Hasan İ. ikna edilerek indirildi. Hasan İ., polis tarafından gözaltına alındı.

Meslek haline getirmiş

Öte yandan Hasan İ.'nin daha önce birçok kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Aynı yöntemi kullanarak yön tabelasına çıkan Hasan İ.'nin 2018 yılında Kocaeli'de 9 kez yön tabelasına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Hasan İ. hakkında ‘kamu düzenini bozma, seyahat özgürlüğünü kısıtlama’ gibi suçlardan adli işlem yapılacağı öğrenildi.