Boş yolda kafa kafaya dehşet! Yanan otomobildeki karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde, cip ile otomobilin bomboş yolda kafa kafaya çarpışması sonucu alev alan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Eşme-Kula kara yolunda ilerleyen Sadık Arslan'ın (76) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen M.T. (34) idaresindeki ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil alev aldı. Kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada yola savrulan otomobil sürücüsü Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Arzı Arslan (72) ile cip sürücüsü M.T, S.K. (35) ve A.K. (39) ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Arzı Arslan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.