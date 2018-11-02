Boş şişeyi atmıyor değerlendiriyoruz

Boş cam meşrubat şişeleri bir işe yaramaz denilip, çöpe atılır. Keşke zahmete katlanılıp belediyelerin cam toplama kutularına atılsa, buna özen gösterilse. Çünkü, onlar tekrar bir başka biçimde cama dönüşerek ekonomiye kazardırılabiliniyor. Ve dahası çöpe atmak yerine evde kendiniz onlara yeni bir biçim vererek değerlendirebilirsiniz.

Ara sıra çarşıda bir güzel vazo görüp imrenmiyor musunuz? Ne gerek var, işte o kullanılmış atılmak üzere olan cam şişeden bir güzel vazo yapabilirsiniz.. İşte bugün o şişeleri süsleyerek yemek masamızda vazo olarak kullanacağız.

İhtiyacınız olan malzemeler, temiz cam şişe, dekupaj tutkalı, yumuşak kıl fırça, makas, renkli desenli kâğıt artıkları.



Önce cam şişeyi etiketlerinden güzelce temizleyin.

Dergilerden bulduğunuz ya da elinizde bulunan artan desenli kâğıtları kullanmak için hazır hale getirin.

Desenli kâğıdı yapıştıracağınız alana yumuşak kıllı fırça ile ince bir tutkal tabakası sürün. Tutkal yaptığınız alana desenli kâğıtları istediğiniz sırayla yapıştırın. Fırçanızla bir kat desenin üzerine tutkal geçin. Desenin tutkal olması şu an için sizi korkutmasın. Çünkü kuruyunca o kötü görüntü kaybolacaktır.

Bu şekilde şişenin bütün kısımlarını desenli kâğıtlarla süsleyin. Desenleri kâğıdı kestiğiniz çıkışlara ekleyerek dikkatli bir şekilde yapıştırın.

Şişenize kâğıtları yapıştırma işi bittikten sonra 1-2 saat kurumaya bırakın. Tutkal kuruduktan sonra içerisine çiçeklerinizi koyarak vazo olarak kullanabilirsiniz. Fena mı oldu yani? Hem elinizin emeğini görüyorsunuz karşınızda, hem de boş vaktinizi değerlendirmiş oldunuz. Hele bir de yaptığını gören, "Aaa.. Ne güzel olmuş!" derse, kimbilir nasıl keyiflenirsiniz. Mutluluk çok uzakta değil, böylesine yakın.