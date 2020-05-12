Boş meyve sebze kasalarını bile çaldılar

Antalya’da toptancı halinde bir komisyoncuya ait depodan 600 dolayında boş sebze-meyve kasası ve kamyon aküsü çalındı.

Edinilen bilgiye göre, gece Çakalderesi mevkiinde bulunan Meyve-Sebze Komisyonculuğa ait içerisinde soğuk hava deposunun da bulunduğu iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlar iş yerinden 600 dolayında boş plastik sebze-meyve kasası ile park halindeki kamyonun aküsünü çaldı.

Aynı zamanda Manavgat Komisyoncular Derneği Başkanı da olan Çavuşoğulları Meyve-Sebze Komisyonculuk sahibi Dursun Ataş, sabah iş yerine geldiklerinde boş kasaların eksik olduğunu gördüklerini belirterek, “Çalışan arkadaşlar en az 600 boş kasanın eksik olduğunu söylediler. Sebze-meyve dağıtımı yaptığımız kamyonlarımızdan bir tanesinin de aküsünün çalındığını gördük. Hemen polise durumu bildirdik. Yan taraftaki komşumuz sesleri duymuş ama korkudan dışarı çıkamamış. Hırsızlar iş yerimizin kapısına araçla gelip kapının üzerinden kasaları atıp yüklemişler” dedi.