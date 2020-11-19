Boş metrobüste büyük ahkam kesen Ekrem’in sürprizi de büyük oldu

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sürecinde bir vatandaşla boş metrobüse binen ve metrobüslerdeki yoğunluktan şikayet eden CHP’li Ekrem İmamoğlu, “Bu konuda özel bir sürprizimiz var” diyerek göreve gelirlerse yoğunluk sorununu çözeceklerini söylemişti. Mazbatasını aldıktan sonra gösteriş amaçlı birkaç kez, “Metrobüslerde yeni dönem” haberleri yaptıran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, somut hiçbir adım atmadı.

Metrobüsler özelinde tüm toplu taşıma araçlarında yoğunluklar git gide artarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki rezillikler ayrıca dikkat çekti. Yüzlerce metrobüs durakta çürürken, İmamoğlu yönetimi sefer sayısını artırmadı, araçlardaki yoğunluk giderek arttı ve virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.

Dün gece de Zincirlikuyu Metrobüs Durağı’ndaki yoğunluk da dikkatlerden kaçmazken, Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, İmamoğlu’nun boş metrobüste yaptığı, “Yoğunluğu çözeceğiz” edebiyatına rağmen, hiçbir önlem almadan yoğunluğu kat kat artırması da masaya yatırıldı.

İmamoğlu’nun propaganda videosu için, “Nereden baksanız hata. Kurgu bile rezalet. Ama inanmaya meyilli bir kitle vardı ya… Bomboş metrobüse biniyorlar” diyen Murat Alan, duraklardaki yoğunluk görüntüsünü ekrana getirerek, “İşte o özel sürpriz bu. Bakın o tıklım tıklım… Kimseden de şikayet yok. Herkes bekliyor. Çünkü herkes şunu düşünüyor o sırada, ‘ben ettim, bunu kendime ben yaptım’” diye konuştu.

Aynı zamanda Murat Alan, İmamoğlu’nun metrobüse birlikte bindiği kişinin daha sonra İBB’de işe girdiğini açıkladı.

Ali İhsan Karahasanoğlu da, İmamoğlu’nun İBB Başkanı olduktan sonra gündeme gelen musakka -antrikor skandalını hatırlatarak, bu tür yalanlara alışkın olunduğunu söyledi. Karahasanoğlu, “Herhangi bir salgının olmadığı dönemde o metrobüse binip gayet de rahat yer bulabiliyorlar, şimdi salgın var, insanlar çok daha fazla sosyal mesafeye, fiziki mesafeye dikkat etmesi gerektiği bir dönemde yaşıyoruz, bugün itibariyle metrobüslerde oturacak bir yer bulmanız falan mümkün değil.” dedi.

Ardından Murat Alan, “Özel bir sürprizimiz var, dedi. Özel sürprizi bu işte” ifadesini kullandı.