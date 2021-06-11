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Gündem Boş insan, yine çok boş konuştu!
Gündem

Boş insan, yine çok boş konuştu!

Marmara denizini etkisi altına alan ve canlı popülasyonunu büyük oranda tehdit eden müsilaj sorununa karşı harekete geçen hükümeti eleştiren sözde sanatçı Gökhan Özoğuz’a tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 10:51:00 -
Boş insan, yine çok boş konuştu!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Özoğuz geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, Kanal İstanbul ile birlikte Karadeniz’den akan nehirlerin Marmara’ya karışacağını ve güçlü akıntıyla deniz salyasının da önüne geçileceğini belirten ifadelerini diline doladı.

15 Temmuz hain darbe girişimine de tiyatro diyen sözde sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, deniz salyasının Kanal İstanbul’un yapılabilmesi için hükümetin bir oyunu olduğunu iddia etti. Konuya ilişkin Akit’e konuşan TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, “Bunların evinde iki musluk olsa birinden bal, birinden süt aksa bunlar benim ‘sütüme su kattınız, balıma şeker kattınız’ der. Biz Kanal İstanbul projesi için her türlü çalışmayı yaptık. Bu adamın kullandığı bu ifadeler tamamen boş ifadelerdir. Kendisi çok boş bir insandır” dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç de, “Bu söylemler dış ülkelerin ağzıyla söylenmektedir. Gördüğünüz gibi bazı siyasi partiler, bazı gazeteciler ve  sanatçılar hep bir ağızdan aynı şeyleri söylüyorlar” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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