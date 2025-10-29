  • İSTANBUL
Aktüel Boş havuzda çirkin görüntü! Türk bayrağına saygısız hareket
Boş havuzda çirkin görüntü! Türk bayrağına saygısız hareket

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanı ay yıldızlı bayraklarla donatılırken, Mersin’deki bir sitenin boş havuza Türk bayrağını sermesi tepkilere neden oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.

Ülkenin her köşesinde birçok etkinlikler düzenlenirken ev ve iş yerleri de ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.

Anadolu’nun dört bir köşesinden gelen güzel fotoğraflar sosyal medyadan da takip edilirken bir görüntü büyük tepki çekti.

Mersin’in Mezitli ilçesindeki Köytür adlı sitede Türk bayrağının boş havuzda yere serildiği görüldü.

Bu çirkin görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti.

Vatandaşlar, Türk bayrağının yere serilmeyecek kadar değerli olduğuna vurgu yaparak bayrağın bir an önce binaya asılmasını istediler.

