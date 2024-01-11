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Gündem Boş durmuyorlar! Murat Kurum FETÖ’nün hedefinde
Gündem

Boş durmuyorlar! Murat Kurum FETÖ’nün hedefinde

Yeniakit Publisher
2024-01-11 08:48:00 -
Boş durmuyorlar! Murat Kurum FETÖ’nün hedefinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı. FETÖ’nün troll isimleri sosyal medyada Murat Kurum’u hedef almaya başladı.

FETÖ'nün sosyal medya çetesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'a saldırıyor. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarıyla Türkiye'ye ve seçilmiş hükümete karşı çalışmalarını sürdürüyor. Örgütün, Twitter'da kullandığı hesaplar, son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortak kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklanan Murat Kurum'u hedef alıyor.

 

FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa, FETÖ'nün Goebbels'i Cevheri Güven, FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan ve kendisine Atatürkçü süsü veren Suna Varol isimli hesabı kullanan ve 2010'da KPSS sorularını çalan firari FETÖ'cü Mehmet Hanefi Sözen Murat Kurum aleyhine paylaşımlarını sürdürdü.


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Yorumlar

Muzaffer Eyvaz

Bu gündemine aldıysa, yapılaş işte hayır vardır. Murat beye başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yatdımcısı olsun.

Murat gözükara

Mit neden bu fetö tohumu belli olmayan vatansızları niye tek tek dünyanın her yerinde ... etmiyor... Yakalamayın ... edin bu korkak zındık fetöcüleri..
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