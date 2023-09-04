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Gündem Boş binanın bahçesinde korkunç olay
Gündem

Boş binanın bahçesinde korkunç olay

Yeniakit Publisher
2023-09-04 18:18:00 -
Boş binanın bahçesinde korkunç olay

Antalya’nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşümden dolayı boşaltılan bir binanın bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Olay, Saray Mahallesi Galatasaray Caddesi üzerinde bulunan bir binanın bahçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polisi aradı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın öldüğü anlaşıldı.

Gurbetçi olduğu öğrenilen 47 yaşındaki H.M.Ç.’nin boş binanın 3. katından kendisini aşağıya attığı ve intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar ise binanın önünde gece saat 01.30 sıralarında 3 el silah sesi duyduklarını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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