Boş arazide duvara çarpan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Malatya'da bir binanın yanındaki boş arazide kullandığı otomobille bir apartmanın duvarına çarpan sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis kaçan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı
Kaza, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Erenler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Fiat Tofaş marka otomobil, boş arazide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü otomobili olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, sürücüye ulaşamayınca aracı çekici yardımıyla otoparka kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.