Borussia Dortmund, Leipzig'i tek golle yendi -Bundesliga'nın 18. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Leipzig'i Axel Witsel'in attığı golle 1-0 mağlup etti



BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Leipzig'i 1-0 yendi. Leipzig, Bundesliga'nın 18. haftasında Red Bull Arena'da lider Borussia Dortmund'u konuk etti. Sarı-siyahlılar, ilk yarıyı 19. dakikada Axel Witsel'in attığı golle 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda iki takım da buldukları pozisyonlardan yararlanamayınca karşılaşma Borussia Dortmund'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Borussia Dortmund, puanını 45'e yükselterek Bayern Münih'in 6 puan önünde liderliği sürdürdü. Bu sezon evinde ilk mağlubiyetini alan Leipzig ise 31 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.



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