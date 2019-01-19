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Borussia Dortmund, Leipzig'i tek golle yendi

-Bundesliga'nın 18. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Leipzig'i Axel Witsel'in attığı golle 1-0 mağlup etti

19 Ocak 2019 Cumartesi 22:48
Borussia Dortmund, Leipzig'i tek golle yendi


BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Leipzig'i 1-0 yendi.

Leipzig, Bundesliga'nın 18. haftasında Red Bull Arena'da lider Borussia Dortmund'u konuk etti.

Sarı-siyahlılar, ilk yarıyı 19. dakikada Axel Witsel'in attığı golle 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda iki takım da buldukları pozisyonlardan yararlanamayınca karşılaşma Borussia Dortmund'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Borussia Dortmund, puanını 45'e yükselterek Bayern Münih'in 6 puan önünde liderliği sürdürdü.

Bu sezon evinde ilk mağlubiyetini alan Leipzig ise 31 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 22:48
  1. 18. hafta
  2. BORUSSIA DORTMUND
  3. Bundesliga
  4. Leipzig

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