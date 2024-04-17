Borusan EnBW Enerji Nordex Grubu’yla anlaştı

Bu iki proje, yıllık yaklaşık 247 bin ton karbon salımı azaltımı yapacak ve 169 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını sürdürülebilir kaynaklardan karşılayacak. Yapılan iş birliği kapsamında, öncelikle Tekirdağ’da yer alan 61.4 megavat kurulu gücündeki Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali’nin 36 megavatlık 2. Kapasite Artışı için 6 adet N163/5.X türbininin teslimatı ve kurulumu gerçekleştirilecek. Ardından, Sivas’ta yer alan, Pelit Rüzgar Enerji Santrali (RES) Projesi için 14 adet N163/5.X türbininin teslimatı ve kurulumu yapılacak. Pelit RES için türbin kanatlarında buz oluşumunu azaltmak amacıyla “Gelişmiş Buzlanmayı Önleme Sistemi” kullanılacak.