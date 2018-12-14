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Börü sinema filmi ana fragmanı yayınlandı

Fetullahçı vatan hainlerinin 15 Temmuz darbe girişimini konu alan Börü sinema filminin ana fragmanı yayınlandı.

14 Aralık 2018 Cuma 20:03

Dağ serisinin yapımcısı Alper Çağlar'ın yapımcısı olduğu Börü dizisinin devamı niteliğinde olan Börü sinema filminin ana fragmanı yayınlandı. 

Filmin oyuncu kadrosunda Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul ve Mesut Akusta gibi isimler yer alıyor.

Polis Özel Harekat'ının en seçkin sıcak savaş timi olan 34 50 telsiz kodlu Börü, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor ve gerçek olaylara dayanıyor. Dizinin öyküsü, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında, Türkiye'nin ateş çemberi ile sarıldığı 2014 baharında başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. Sinema filminde ise Fetullahçı vatan hainlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Polis Özel Harekat'ın darbeye karşı direnişi konu edilecek.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 20:03
  1. Börü
  2. Börü fragman
  3. Alper Çağlar
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