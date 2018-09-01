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Borsadaki şirketlerin kârı 24 milyar liraya dayandı

Türkiye’nin notunu kırarak yatırımları engellemeye, şirketleri de itibarsızlaştırmaya çalışan uluslararası spekülatörlere en iyi cevap Borsa İstanbul’dan geldi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:28
Borsadaki şirketlerin kârı 24 milyar liraya dayandı

BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, 2. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 24 milyar liraya dayanırken, en fazla net kâr elde eden şirket Doğan Şirketler Grubu Holding (Doğan Holding) oldu.

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 74’ü ikinci çeyrekte net kâr elde etti.

Kalan 22 şirket ise net zarar yazdığını duyurdu. Bu dönemde aralarında Doğan Holding, özel bankalar, Ereğli Demir ve Çelik, Sabancı Holding, İskenderun Demir ve Çelik, Halk Bankası, VakıfBank ile Tüpraş olmak üzere 12 şirket net kârını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.

Açıklanan bilançolara göre, BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketler arasında 2. çeyrekte en fazla net kâr elde eden 3 milyar 464 milyon lirayla Doğan Holding oldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 11:28
  1. BIST
  2. Borsa İstanbul

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