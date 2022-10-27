  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Erbaş Hz. Muhammed’in (s.a.v) vasiyetini hatırlattı

Resmen harekete geçildi! Adalet Bakanlığından TTB müjdesi

Mersin'den çıkıyor! Anti mikrobiyal olduğu tescillendi... Yurtdışında 500 dolara satıyorlar

Altın için rekor tahmin az önce geldi! 'Paranızın hepsini altına yatırmayın' dedi ve uyardı: Hemen bunu yapın

Somut örneklerle anlatıldı! Fincancı’yı savunan Ali Babacan’a ayar

Dingo'nun ahırı mı sandınız? TTB üyelerinden provokasyon

Merkez Bankası son rakamı duyurdu! Asgari ücret bombası patladı

Güneş ve Rüzgar Enerji sistemlerine Türkiye damgası! 2023'te (HES) hizmete girecek

Vatan haini böyle olur! Mehmetçik'e iftira atan Fincancı'nın bir skandalı daha ortaya çıktı

Polonya'dan şaşkına çeviren Bayraktar İHA paylaşımı: Geliyorlar
Ekonomi Borsada yarın yarım gün işlem yapılacak
Ekonomi

Borsada yarın yarım gün işlem yapılacak

Borsa İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 16:59:00 -
Borsada yarın yarım gün işlem yapılacak

Borsa İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yarın öğlene kadar açık olacak.

Yarın öğlen başlayacak tatil nedeniyle, pay piyasalarında çarşamba günü yapılan işlemlerin takası 31 Ekim Pazartesi, bugün ve yarın öğlene kadar yapılan işlemlerin takası ise 1 Kasım Salı gerçekleşecek.

Pay piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonra yapılıyor.

Yarın Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00-12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) yarın işlemler saat 09.20'de başlayacak ve seans, tüm sözleşmelerde 12.45'te sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda yarın Repo Karşılığı Menkul Kıymet Bildirimi işlemleri 11.50'ye diğer tüm işlemler 11.30'a kadar yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23