Borsada tablo duru mu flu mu?

Geride bıraktığımız haftadan bu yana yurt dışındaki zayıflığa karşın dirençli bir tablo ortaya koyan BIST-100 endeksinin bir önceki zirvesi olan 8400 puana doğru tepkiler vermeye devam ettiğini görüyoruz. Ancak küresel piyasalardaki kırılganlık daha fazla momentum kazanılmasını zorlaştırdığı gibi ivme kaybı da oluşturmaya başladı.

Kısa görünüm mü?

Ünlü CO'nun değerlendirmesine göre; "Teknik açıdan önemini yüksek bulduğumuz 8400’den uzaklaşılması kısa vadeli görünümü bulanıklaştırabilir. Yurt dışında ise bir yandan makroekonomik verilerin karışık bir tablo ortaya koyması ve tahvil faizlerinin yüksek seyri bir yandan da ABD’de federal hükümetin kapanma riski ile karşı karşıya olması risk iştahını törpülüyor. Son olarak kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan açıklamada federal hükümetinin kapanmasının ülkenin kredi notuna zarar verebileceği uyarısında bulunulması risklerin geldiği noktayı net bir şekilde gösteriyor."

Kar satışları gelir mi?

Borsa İstanbul: Pazartesi günkü %3,3’lük yükselişinin ardından güne de iyimser bir zeminde başlayan BIST-100 endeksi açılışın ardından bir önceki zirvesi olan 8400 puana yöneldi. Ancak yurt dışı piyasaların son derece kırılgan bir tablo ortaya koymasının da etkisi ile endeksin daha fazla momentum kazanmakta başarılı olamadığını ve günü de eksi bölgede noktaladığını gördük. Kısa vadeli teknik görünüm pozitif sinyaller vermeye devam etse de endeksin 8400 puanı geride bırakıp bırakamayacağının haftanın geri kalanında sergilenecek performansta belirleyici rol oynayacağını düşünüyoruz. Öyle ki 8400’ün aşıldığı bir senaryo daha fazla güç kazanılmasına katkı sağlayabileceği gibi bu noktadan uzaklaşılması ise endeksin yurt dışı piyasaların da zayıf seyrettiği içinde bulunduğumuz dönemde kâr satışları ile karşılaşmasına neden olabilir.