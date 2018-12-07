Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi07 Aralık 2018 Cuma 18:55
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.886
|0,16
|BIST ANKARA
|126.586
|1,19
|BIST ANTALYA
|53.644
|-1,29
|BIST BALIKESİR
|47.437
|-0,12
|BIST BURSA
|132.032
|-1,05
|BIST DENIZLI
|76.527
|1,35
|BIST ISTANBUL
|93.689
|-0,12
|BIST IZMIR
|154.178
|1,17
|BIST KAYSERI
|275.327
|0,94
|BIST KOCAELI
|221.537
|2,07
|BIST KONYA
|66.746
|-0,23
|BIST TEKIRDAĞ
|159.845
|0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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