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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:50:29 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.0540,16
BIST ANKARA2.3250,19
BIST ANTALYA2.1443,31
BIST BALIKESİR2.1082,75
BIST BURSA3.5782,45
BIST DENIZLI2.8391,83
BIST ISTANBUL1.5170,81
BIST IZMIR3.2861,36
BIST KAYSERI8.3451,27
BIST KOCAELI3.4231,83
BIST KONYA3.057-1,05
BIST TEKIRDAĞ9.472-0,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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