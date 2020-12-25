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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 19:01:36 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.0450,02
BIST ANKARA2.3210,16
BIST ANTALYA2.075-0,59
BIST BALIKESİR2.0511,02
BIST BURSA3.492-0,23
BIST DENIZLI2.7880,26
BIST ISTANBUL1.505-0,17
BIST IZMIR3.2420,38
BIST KAYSERI8.2411,52
BIST KOCAELI3.3610,48
BIST KONYA3.0900,07
BIST TEKIRDAĞ9.4740,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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