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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:49:20 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.9431,45
BIST ANKARA2.244-0,29
BIST ANTALYA2.043-0,11
BIST BALIKESİR1.888-0,26
BIST BURSA3.4870,14
BIST DENIZLI2.755-0,44
BIST ISTANBUL1.4731,00
BIST IZMIR3.1190,37
BIST KAYSERI7.929-0,94
BIST KOCAELI3.3950,09
BIST KONYA3.178-1,77
BIST TEKIRDAĞ9.129-0,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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