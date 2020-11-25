Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.444
|2,10
|BIST ANKARA
|2.207
|-1,12
|BIST ANTALYA
|1.915
|0,31
|BIST BALIKESİR
|1.739
|1,95
|BIST BURSA
|3.521
|0,39
|BIST DENIZLI
|2.858
|-0,21
|BIST ISTANBUL
|1.389
|-0,03
|BIST IZMIR
|3.038
|0,12
|BIST KAYSERI
|7.383
|0,03
|BIST KOCAELI
|3.090
|-0,07
|BIST KONYA
|2.409
|-3,22
|BIST TEKIRDAĞ
|8.942
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)