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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 18:43:18 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.4442,10
BIST ANKARA2.207-1,12
BIST ANTALYA1.9150,31
BIST BALIKESİR1.7391,95
BIST BURSA3.5210,39
BIST DENIZLI2.858-0,21
BIST ISTANBUL1.389-0,03
BIST IZMIR3.0380,12
BIST KAYSERI7.3830,03
BIST KOCAELI3.090-0,07
BIST KONYA2.409-3,22
BIST TEKIRDAĞ8.942-0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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