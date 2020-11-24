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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 18:47:08 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.332-0,38
BIST ANKARA2.2320,10
BIST ANTALYA1.9091,29
BIST BALIKESİR1.7061,71
BIST BURSA3.5070,33
BIST DENIZLI2.8640,84
BIST ISTANBUL1.3900,03
BIST IZMIR3.0351,64
BIST KAYSERI7.3813,88
BIST KOCAELI3.0931,98
BIST KONYA2.489-0,67
BIST TEKIRDAĞ8.948-0,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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