Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.332
|-0,38
|BIST ANKARA
|2.232
|0,10
|BIST ANTALYA
|1.909
|1,29
|BIST BALIKESİR
|1.706
|1,71
|BIST BURSA
|3.507
|0,33
|BIST DENIZLI
|2.864
|0,84
|BIST ISTANBUL
|1.390
|0,03
|BIST IZMIR
|3.035
|1,64
|BIST KAYSERI
|7.381
|3,88
|BIST KOCAELI
|3.093
|1,98
|BIST KONYA
|2.489
|-0,67
|BIST TEKIRDAĞ
|8.948
|-0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)