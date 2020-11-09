Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.215
|2,07
|BIST ANKARA
|2.169
|2,38
|BIST ANTALYA
|1.840
|4,14
|BIST BALIKESİR
|1.593
|2,21
|BIST BURSA
|3.338
|-0,05
|BIST DENIZLI
|2.910
|0,18
|BIST ISTANBUL
|1.319
|2,77
|BIST IZMIR
|2.884
|0,07
|BIST KAYSERI
|6.624
|0,80
|BIST KOCAELI
|2.866
|2,58
|BIST KONYA
|2.190
|1,92
|BIST TEKIRDAĞ
|8.848
|0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)