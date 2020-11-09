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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:57:31 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.215 2,07
BIST ANKARA 2.169 2,38
BIST ANTALYA 1.840 4,14
BIST BALIKESİR 1.593 2,21
BIST BURSA 3.338 -0,05
BIST DENIZLI 2.910 0,18
BIST ISTANBUL 1.319 2,77
BIST IZMIR 2.884 0,07
BIST KAYSERI 6.624 0,80
BIST KOCAELI 2.866 2,58
BIST KONYA 2.190 1,92
BIST TEKIRDAĞ 8.848 0,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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