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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:33:21 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.244 0,24
BIST ANKARA 2.229 0,42
BIST ANTALYA 1.818 7,90
BIST BALIKESİR 1.635 1,30
BIST BURSA 3.535 -1,11
BIST DENIZLI 3.117 3,37
BIST ISTANBUL 1.326 1,07
BIST IZMIR 2.901 0,01
BIST KAYSERI 7.220 3,38
BIST KOCAELI 2.609 -0,05
BIST KONYA 2.311 3,40
BIST TEKIRDAĞ 8.501 9,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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