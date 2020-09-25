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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 18:50:09 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.172 -0,47
BIST ANKARA 2.057 1,26
BIST ANTALYA 1.422 0,14
BIST BALIKESİR 1.434 0,06
BIST BURSA 2.873 2,26
BIST DENIZLI 2.696 1,27
BIST ISTANBUL 1.210 -0,04
BIST IZMIR 2.595 0,09
BIST KAYSERI 6.047 0,22
BIST KOCAELI 2.471 0,30
BIST KONYA 1.866 1,16
BIST TEKIRDAĞ 7.322 -0,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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