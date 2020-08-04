Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.046
|-3,68
|BIST ANKARA
|2.067
|-3,05
|BIST ANTALYA
|1.371
|-7,52
|BIST BALIKESİR
|1.229
|-2,94
|BIST BURSA
|2.625
|-5,17
|BIST DENIZLI
|2.324
|-5,53
|BIST ISTANBUL
|1.143
|-1,84
|BIST IZMIR
|2.365
|-4,30
|BIST KAYSERI
|5.412
|-3,85
|BIST KOCAELI
|2.284
|-3,50
|BIST KONYA
|1.484
|-7,49
|BIST TEKIRDAĞ
|7.232
|-7,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)