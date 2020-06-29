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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-29 18:46:34 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 342.984 0,22
BIST ANKARA 196.655 1,10
BIST ANTALYA 114.224 3,05
BIST BALIKESİR 127.043 2,80
BIST BURSA 228.826 1,30
BIST DENIZLI 256.462 -2,24
BIST ISTANBUL 120.474 0,94
BIST IZMIR 237.556 1,08
BIST KAYSERI 517.357 -0,73
BIST KOCAELI 228.851 0,70
BIST KONYA 103.582 0,87
BIST TEKIRDAĞ 725.848 0,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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