Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|342.984
|0,22
|BIST ANKARA
|196.655
|1,10
|BIST ANTALYA
|114.224
|3,05
|BIST BALIKESİR
|127.043
|2,80
|BIST BURSA
|228.826
|1,30
|BIST DENIZLI
|256.462
|-2,24
|BIST ISTANBUL
|120.474
|0,94
|BIST IZMIR
|237.556
|1,08
|BIST KAYSERI
|517.357
|-0,73
|BIST KOCAELI
|228.851
|0,70
|BIST KONYA
|103.582
|0,87
|BIST TEKIRDAĞ
|725.848
|0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)