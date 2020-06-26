Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|342.243
|-0,53
|BIST ANKARA
|194.521
|0,54
|BIST ANTALYA
|110.841
|-0,25
|BIST BALIKESİR
|123.585
|0,22
|BIST BURSA
|225.881
|1,93
|BIST DENIZLI
|262.328
|-1,23
|BIST ISTANBUL
|119.355
|0,52
|BIST IZMIR
|235.015
|0,33
|BIST KAYSERI
|521.175
|1,37
|BIST KOCAELI
|227.252
|1,81
|BIST KONYA
|102.692
|0,74
|BIST TEKIRDAĞ
|724.016
|0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)