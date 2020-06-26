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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 18:45:52 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 342.243 -0,53
BIST ANKARA 194.521 0,54
BIST ANTALYA 110.841 -0,25
BIST BALIKESİR 123.585 0,22
BIST BURSA 225.881 1,93
BIST DENIZLI 262.328 -1,23
BIST ISTANBUL 119.355 0,52
BIST IZMIR 235.015 0,33
BIST KAYSERI 521.175 1,37
BIST KOCAELI 227.252 1,81
BIST KONYA 102.692 0,74
BIST TEKIRDAĞ 724.016 0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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