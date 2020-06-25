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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 18:42:06 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 344.051 2,27
BIST ANKARA 193.472 -0,72
BIST ANTALYA 111.116 -1,88
BIST BALIKESİR 123.317 -0,12
BIST BURSA 221.598 1,18
BIST DENIZLI 265.597 0,93
BIST ISTANBUL 118.737 -0,09
BIST IZMIR 234.246 -0,76
BIST KAYSERI 514.139 0,00
BIST KOCAELI 223.214 -0,81
BIST KONYA 101.941 -0,77
BIST TEKIRDAĞ 723.662 0,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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