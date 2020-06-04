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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-04 18:41:51 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 324.368 -1,03
BIST ANKARA 188.205 -0,66
BIST ANTALYA 103.368 0,16
BIST BALIKESİR 120.548 -0,86
BIST BURSA 203.319 -0,19
BIST DENIZLI 215.736 5,78
BIST ISTANBUL 112.406 0,14
BIST IZMIR 221.479 1,30
BIST KAYSERI 478.618 -0,98
BIST KOCAELI 213.958 -1,20
BIST KONYA 101.596 0,58
BIST TEKIRDAĞ 700.730 -4,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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