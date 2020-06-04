Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|324.368
|-1,03
|BIST ANKARA
|188.205
|-0,66
|BIST ANTALYA
|103.368
|0,16
|BIST BALIKESİR
|120.548
|-0,86
|BIST BURSA
|203.319
|-0,19
|BIST DENIZLI
|215.736
|5,78
|BIST ISTANBUL
|112.406
|0,14
|BIST IZMIR
|221.479
|1,30
|BIST KAYSERI
|478.618
|-0,98
|BIST KOCAELI
|213.958
|-1,20
|BIST KONYA
|101.596
|0,58
|BIST TEKIRDAĞ
|700.730
|-4,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)