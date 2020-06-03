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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:44:59 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 327.754 -0,13
BIST ANKARA 189.451 -1,18
BIST ANTALYA 103.207 1,18
BIST BALIKESİR 121.598 -0,05
BIST BURSA 203.705 2,20
BIST DENIZLI 203.943 -0,91
BIST ISTANBUL 112.246 0,88
BIST IZMIR 218.628 0,58
BIST KAYSERI 483.348 0,44
BIST KOCAELI 216.555 -0,22
BIST KONYA 101.013 1,96
BIST TEKIRDAĞ 733.583 5,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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