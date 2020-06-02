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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 18:44:46 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 328.189 0,64
BIST ANKARA 191.714 1,58
BIST ANTALYA 102.008 0,68
BIST BALIKESİR 121.657 -2,03
BIST BURSA 199.318 1,59
BIST DENIZLI 205.812 1,81
BIST ISTANBUL 111.272 0,98
BIST IZMIR 217.368 0,95
BIST KAYSERI 481.244 0,11
BIST KOCAELI 217.033 0,84
BIST KONYA 99.068 1,32
BIST TEKIRDAĞ 698.231 1,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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