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Ekonomi Borsada o hisseye işlem yasağı!
Ekonomi

Borsada o hisseye işlem yasağı!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 10:50:00 -
Borsada o hisseye işlem yasağı!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 1 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu.

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 1 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu.

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 1 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Ceo Event Medya (#CEOEM) payları 20/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

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