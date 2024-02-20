Borsada o hisseye işlem yasağı!
BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 1 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu.
BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 1 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu.
Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 1 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.
BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Ceo Event Medya (#CEOEM) payları 20/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.
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