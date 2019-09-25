Borsa’da kayısının kilosu Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan işlem gördü.

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 25 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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