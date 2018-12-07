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Borsada işlem hacmi sıralaması

07 Aralık 2018 Cuma 19:03
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları694.630.502
Halkbank618.300.753
Garanti Bankası602.032.795
ASELSAN277.237.367
Koza Madencilik264.978.694
Akbank222.675.526
Kardemir (D)191.962.681
Tüpraş173.858.026
Vakıflar Bankası147.567.952
İpek Doğal Enerji124.059.903
Ereğli Demir Çelik122.006.455
İş Bankası (C)119.934.826
Koza Altın103.947.694
Petkim90.562.804
Türk Telekom74.756.464
Çemaş Döküm74.266.990
Turkcell72.144.531
ICBC Turkey Bank71.358.434
Tümosan Motor ve Traktör56.421.578
Yapı ve Kredi Bank.56.383.539


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 19:03
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