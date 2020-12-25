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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-25 19:03:15 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın2.342.407.918
Gübre Fabrikaları2.161.890.221
Koza Madencilik1.732.623.182
İpek Doğal Enerji1.207.454.834
Eczacıbaşı İlaç893.204.048
Tekfen Holding870.742.952
Şişe Cam847.266.682
Garanti Bankası805.358.340
Kardemir (D)670.394.074
Turkcell638.241.797
Petkim521.353.197
Türk Hava Yolları510.137.443
Şekerbank459.684.155
Odaş Elektrik444.507.095
Emlak Konut GMYO416.497.180
Aselsan399.581.180
Oyak Çimento399.230.705
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası366.350.987
Netaş Telekomünikasyon284.217.286
Otokar248.789.951

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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