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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:51:51 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.325.804.915
Pegasus1.474.629.449
Emlak Konut GMYO1.417.277.348
Turkcell1.386.004.415
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1.283.102.347
Garanti Bankası1.198.327.611
Petkim932.926.437
Odaş Elektrik779.338.560
Şişe Cam752.894.698
İş GMYO748.963.043
TAV Havalimanları605.941.272
Kardemir (D)546.908.258
Kartonsan543.977.013
Tüpraş524.149.339
Akbank519.679.980
Vakıflar Bankası441.038.738
GSD Holding437.571.715
Otokar428.846.481
Net Holding418.278.631
Türk Telekom393.941.302

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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