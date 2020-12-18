Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.325.804.915
|Pegasus
|1.474.629.449
|Emlak Konut GMYO
|1.417.277.348
|Turkcell
|1.386.004.415
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.283.102.347
|Garanti Bankası
|1.198.327.611
|Petkim
|932.926.437
|Odaş Elektrik
|779.338.560
|Şişe Cam
|752.894.698
|İş GMYO
|748.963.043
|TAV Havalimanları
|605.941.272
|Kardemir (D)
|546.908.258
|Kartonsan
|543.977.013
|Tüpraş
|524.149.339
|Akbank
|519.679.980
|Vakıflar Bankası
|441.038.738
|GSD Holding
|437.571.715
|Otokar
|428.846.481
|Net Holding
|418.278.631
|Türk Telekom
|393.941.302
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)