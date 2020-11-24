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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-24 18:47:58 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası5.167.624.977
Emlak Konut GMYO3.494.079.824
Yapı ve Kredi Bankası2.498.070.676
Türk Hava Yolları2.031.144.138
Gübre Fabrikaları1.820.988.023
Kardemir (D)1.688.166.510
Şişe Cam1.166.543.993
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1.111.606.084
Akbank1.079.535.620
Odaş Elektrik889.923.938
Tüpraş870.603.970
Vakıflar Bankası836.206.530
İş Bankası (C)689.383.499
Şekerbank652.118.465
Petkim581.475.715
Pegasus517.787.497
Halkbank499.318.792
Koza Altın486.110.630
ASELSAN446.461.085
Tekfen Holding440.287.477

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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