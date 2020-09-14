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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-14 18:46:09 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 2.679.923.555
Şişe Cam 1.457.715.440
Petkim 903.685.323
Odaş Elektrik 486.045.285
Zorlu Enerji 435.838.052
Türk Hava Yolları 396.105.248
Pegasus 369.167.703
Aselsan 360.103.398
Tüpraş 318.188.997
Garanti Bankası 310.533.811
Türkiye Sigorta 306.741.682
Emlak Konut GMYO 301.273.738
Halk GMYO 285.009.040
İş Fin.Kir. 262.927.679
Bim Mağazalar 198.414.035
Yapı ve Kredi Bank. 179.903.868
Vakıflar Bankası 179.029.017
Akbank 173.737.326
Trakya Cam 170.159.435
Ereğli Demir Çelik 163.773.456


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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