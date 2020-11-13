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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:56:33 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 5.021.781.029
Kardemir (D) 3.219.864.904
Yapı ve Kredi Bankası 2.076.408.371
Akbank 1.535.131.610
Petkim 1.302.956.517
Türk Hava Yolları 1.090.910.955
Vakıflar Bankası 957.219.876
Tüpraş 938.197.613
Odaş Elektrik 873.474.456
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 837.824.335
Turkcell 799.521.949
Şişe Cam 778.404.282
Halkbank 752.959.352
Pegasus 699.312.610
Aselsan 637.888.709
Emlak Konut GMYO 578.366.477
Koç Holding 524.199.262
İş Bankası (C) 515.922.805
Türk Telekom 422.735.753
Doğuş Otomotiv 375.473.895

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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