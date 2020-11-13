Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.021.781.029
|Kardemir (D)
|3.219.864.904
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.076.408.371
|Akbank
|1.535.131.610
|Petkim
|1.302.956.517
|Türk Hava Yolları
|1.090.910.955
|Vakıflar Bankası
|957.219.876
|Tüpraş
|938.197.613
|Odaş Elektrik
|873.474.456
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|837.824.335
|Turkcell
|799.521.949
|Şişe Cam
|778.404.282
|Halkbank
|752.959.352
|Pegasus
|699.312.610
|Aselsan
|637.888.709
|Emlak Konut GMYO
|578.366.477
|Koç Holding
|524.199.262
|İş Bankası (C)
|515.922.805
|Türk Telekom
|422.735.753
|Doğuş Otomotiv
|375.473.895
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)