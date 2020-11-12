Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|10.248.820.195
|Türk Hava Yolları
|3.760.777.885
|Yapı ve Kredi Bankası
|3.435.257.865
|Kardemir (D)
|3.327.707.342
|Akbank
|2.641.607.207
|ASELSAN
|2.274.277.639
|Şişe Cam
|2.074.588.040
|Tüpraş
|2.044.671.375
|Vakıflar Bankası
|1.890.049.203
|Halkbank
|1.791.641.461
|Petkim
|1.790.880.261
|Pegasus
|1.548.000.236
|Odaş Elektrik
|1.241.256.096
|Turkcell
|1.115.830.334
|İş Bankası (C)
|1.054.735.539
|Koç Holding
|1.044.230.645
|Emlak Konut GMYO
|898.042.933
|Türk Telekom
|774.452.613
|Albaraka Türk
|585.775.147
|Sabancı Holding
|577.040.239
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)