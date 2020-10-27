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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:53:03 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2.192.412.094
Garanti Bankası 1.186.533.303
Şekerbank 1.000.366.348
Şişe Cam 942.576.959
Petkim 836.299.454
Kardemir (D) 697.199.689
Odaş Elektrik 678.002.252
Eczacıbaşı İlaç 651.128.792
ASELSAN 631.986.902
Türk Hava Yolları 614.700.454
Deva Holding 607.317.073
Emlak Konut GMYO 585.753.176
Yapı ve Kredi Bankası 565.792.593
Albaraka Türk 428.924.754
Zorlu Enerji 413.262.832
Akbank 385.021.154
Doğan Holding 330.726.286
Tüpraş 317.506.225
Turkcell 313.434.926
MLP Sağlık 311.768.849

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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