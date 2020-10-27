Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2.192.412.094
|Garanti Bankası
|1.186.533.303
|Şekerbank
|1.000.366.348
|Şişe Cam
|942.576.959
|Petkim
|836.299.454
|Kardemir (D)
|697.199.689
|Odaş Elektrik
|678.002.252
|Eczacıbaşı İlaç
|651.128.792
|ASELSAN
|631.986.902
|Türk Hava Yolları
|614.700.454
|Deva Holding
|607.317.073
|Emlak Konut GMYO
|585.753.176
|Yapı ve Kredi Bankası
|565.792.593
|Albaraka Türk
|428.924.754
|Zorlu Enerji
|413.262.832
|Akbank
|385.021.154
|Doğan Holding
|330.726.286
|Tüpraş
|317.506.225
|Turkcell
|313.434.926
|MLP Sağlık
|311.768.849
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)