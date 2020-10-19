  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:35:04 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.330.778.873
Akbank 854.169.535
Şekerbank 785.328.430
Petkim 717.466.453
Albaraka Türk 695.080.999
Şişe Cam 658.173.005
Halkbank 651.507.771
Yapı ve Kredi Bankası 527.764.242
Turkcell 508.229.004
Eczacıbaşı İlaç 502.015.273
Türkiye Sigorta 495.671.480
Vakıflar Bankası 484.223.169
Kerevitaş Gıda 448.451.738
Kardemir (D) 409.738.827
Odaş Elektrik 371.858.198
Tüpraş 365.583.077
ASELSAN 348.700.452
İş Bankası (C) 330.362.050
Türk Hava Yolları 300.967.714
Koç Holding 274.282.949

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'deyken 'Aslan'dı! Davutoğlu parti kurunca 3-5 oy için 'Kedi' oldu
Gündem

AK Parti'deyken 'Aslan'dı! Davutoğlu parti kurunca 3-5 oy için 'Kedi' oldu

AK Parti'deyken terör örgütü PKK ve siyasi kanadı HDP'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelece..
Mesut Hakkı Caşın, ‘Allah o pilota sabır versin’ dedi ve şoke eden açıklamayı yaptı: Az kalsın vuracaktık
Gündem

Mesut Hakkı Caşın, ‘Allah o pilota sabır versin’ dedi ve şoke eden açıklamayı yaptı: Az kalsın vuracaktık

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın savaş uçakları ile alçak uçuş yapmasının bir ..
PlayStation 5’in Türkiye satış fiyatı açıklandı
Teknoloji

PlayStation 5’in Türkiye satış fiyatı açıklandı

Oyun konsolu Türkiye'de 19 Kasım tarihinde 8 bin 299 TL'den satışa sunulacak. Ancak PlayStation Türkiye, o tarihe kadar fiyatın değişebilece..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay