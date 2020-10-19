Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.330.778.873
|Akbank
|854.169.535
|Şekerbank
|785.328.430
|Petkim
|717.466.453
|Albaraka Türk
|695.080.999
|Şişe Cam
|658.173.005
|Halkbank
|651.507.771
|Yapı ve Kredi Bankası
|527.764.242
|Turkcell
|508.229.004
|Eczacıbaşı İlaç
|502.015.273
|Türkiye Sigorta
|495.671.480
|Vakıflar Bankası
|484.223.169
|Kerevitaş Gıda
|448.451.738
|Kardemir (D)
|409.738.827
|Odaş Elektrik
|371.858.198
|Tüpraş
|365.583.077
|ASELSAN
|348.700.452
|İş Bankası (C)
|330.362.050
|Türk Hava Yolları
|300.967.714
|Koç Holding
|274.282.949
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)