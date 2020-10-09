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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-09 18:51:16 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 2.136.330.830
Şişe Cam 1.429.587.559
Garanti Bankası 1.059.391.288
Tüpraş 820.757.773
ASELSAN 710.515.065
Kardemir (D) 695.295.341
Zorlu Enerji 682.984.761
Kerevitaş Gıda 639.252.505
Türk Hava Yolları 579.475.257
İpek Doğal Enerji 568.436.789
Torunlar GMYO 410.410.936
Emlak Konut GMYO 386.881.515
Akbank 382.988.645
Odaş Elektrik 382.764.718
İş Finansal Kiralama 358.508.483
İş GMYO 354.071.640
Gözde Girişim 338.066.200
Doğan Holding 331.886.135
Türkiye Sigorta 285.461.128
Vakıflar Bankası 258.178.352

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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