Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.620.786.942
|Emlak Konut GMYO
|1.535.059.242
|Garanti Bankası
|1.470.019.866
|Türk Hava Yolları
|1.241.664.330
|Bim Mağazalar
|772.145.341
|Akbank
|760.276.627
|Şişe Cam
|735.436.768
|Güneş Sigorta
|707.918.009
|Arçelik
|625.831.240
|Halk GMYO
|595.772.987
|İş GMYO
|511.701.530
|Kardemir (D)
|477.946.655
|Turkcell
|471.353.551
|İş Finansal Kiralama
|458.233.636
|TAV Havalimanları
|449.890.242
|Halkbank
|430.717.546
|Ereğli Demir Çelik
|417.304.846
|Tüpraş
|415.200.893
|Yapı ve Kredi Bankası
|379.421.934
|Pegasus
|368.105.275
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)