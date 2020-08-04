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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-04 18:39:28 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.620.786.942
Emlak Konut GMYO 1.535.059.242
Garanti Bankası 1.470.019.866
Türk Hava Yolları 1.241.664.330
Bim Mağazalar 772.145.341
Akbank 760.276.627
Şişe Cam 735.436.768
Güneş Sigorta 707.918.009
Arçelik 625.831.240
Halk GMYO 595.772.987
İş GMYO 511.701.530
Kardemir (D) 477.946.655
Turkcell 471.353.551
İş Finansal Kiralama 458.233.636
TAV Havalimanları 449.890.242
Halkbank 430.717.546
Ereğli Demir Çelik 417.304.846
Tüpraş 415.200.893
Yapı ve Kredi Bankası 379.421.934
Pegasus 368.105.275

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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